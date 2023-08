Finaliza hoje (07) o prazo para a inscrição da Feira de Tecnologias e Soluções para Indústria

Dos dias 15 a 18/08, a Feira de Tecnologias e Soluções para Indústria (INDUSPAR), será realizada no Expotrade Convention Center, em Pinhais-Pr. Com isso, a Prefeitura de Araucária, por meio das Secretarias de Finanças e de Governo, realizará o cadastro para levar 5 empresas locais para participar, que deverão ser de Pequeno Porte (EPP) e Micro Empresas (ME), e fornecedoras de produtos, matéria-prima, insumos e serviços para a indústria. Se houver mais de cinco empresas interessadas, e que tenham cumpridos os requisitos necessários, as vagas serão sorteadas.

Finaliza hoje (07/08) o prazo para realizar a inscrição no Espaço do Empreendedor de Araucária, localizado na Rua Pedro Druczscz, 111, Centro, e os horários para atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e 13h às 16h. A empresa que tiver interesse, deve apresentar em um envelope, os documentos necessários, sendo: Carteira de Identidade (Representante); Cartão CNPJ; Alvará de localização e Funcionamento ou documento de dispensa do mesmo; Cópia do contrato social; Ficha de Inscrição preenchida (disponível no edital); Certidão negativa de débitos municipais; trabalhistas; FGTS e de regularidade fiscal.

Todas as informações sobre o processo estão no edital de chamamento: Clique aqui

Para saber mais sobre a Feira de Tecnologias e Soluções para Indústria: Clique aqui