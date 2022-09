Fique atento! 26 locais de votação foram alterados em Araucária

Para estas eleições de 2022, a Justiça Eleitoral precisou alterar 26 locais de votação em Araucária. Com isso, cerca de 11 mil eleitores não votarão no mesmo prédio público em que votaram nas eleições de 2020.



As mudanças aconteceram por vários motivos, como a necessidade de agregação de seções ou mesmo remanejamento provisório por questões estruturais. Por isso, a orientação da Justiça Eleitoral é que antes de sair de casa o eleitor confira pelo aplicativo E-título o local atualizado de votação.



Para facilitar a vida do eleitor araucariense, O Popular publica nesta edição uma relação com a informação atualizada de onde está cada seção eleitoral da cidade. Assim, basta você conferir no verso de seu título qual é o número da sua seção e consultar na tabela que a gente preparou onde você deve ir votar.



Entre os locais de votação alterados, por exemplo, está o Centro de Saúde Boa Vista, na área rural. Quem votava lá, nestas eleições votará na Capela Boa Vista. Já quem votava na Escola Municipal Padre José Anusz votará na Escola Papa Paulo VI. Isso se repete em outros 24 pontos. Por isso é importante conferir a tabela antes de sair de casa no domingo e, assim, evitar aborrecimentos.



Transporte na área rural



Para facilitar a vida dos eleitores da área rural que tiveram os endereços de suas seções alterados, a Justiça Eleitoral em parceria com a Prefeitura disponibilizará ônibus especiais para fazer o transporte gratuito dessas pessoas. As linhas circularão de hora em hora. Serão três itinerários: o circular Capoeira Grande/Onças; o circular Guajuvira de Cima/Escola João Sperandio e o Escola Rural Rui Barbosa (Lagoa Grande)/ Escola Castro Alves (salão paroquial Campina das Palmeiras).



TRIAR com horário de dias de semana e grátis



Também para facilitar a vida dos eleitores, neste domingo, 2 de outubro, os ônibus do TRIAR circularão com horários de dia de semana, onde a disponibilidade de linhas é bem maior do que nos finais de semana. Da mesma forma, a tarifa domingueira está mantida. Assim, quem tiver o cartão transporte emitido pelo Município poderá utilizar o transporte coletivo gratuitamente para ir votar.





Foto – Marco Charneski

Texto: Waldiclei Barboza