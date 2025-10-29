Mais dois troféus foram conquistados pela fisiculturista Alesandra Maia e passam a incrementar sua galeria. Encerrando o calendário de competições de 2025, ela conquistou um top 2 na categoria Bikini Master 40+ e um top 3 na categoria Top Shorts, no Campeonato Estadual Santa Catarina LBF. A competição aconteceu no domingo (19/10), em São José, Santa Catarina.

A atleta apresentou um físico mais seco e marcado, porém sem aspecto agressivo, uma versão diferente da que foi apresentada no último dia 04/10, no Muscle Contest Ultimate. “Meu físico já estava bom e ficou ainda melhor, com uma média de 4kg a menos. O trabalho foi feito com excelência e dedicação, e levamos o resultado para o palco”, conta Ale.

Ainda comemorando a nova conquista, ela diz que já pensa nas preparações para as competições do próximo ano. “Agradeço meus apoiadores Dra Nayara Reis, academia Don’t Stop, loja Body Shape Boutique, massoterapeutas Rosa Ribeiro e Maurício, treinador Christian Ferreira por sempre acreditar em mim, cabeleireiro Wandy, designer de unhas Ana Souza, minha mãe e minhas filhas, aos amigos e aos seguidores do Instagram que sempre me apoiam”, declara.

Para saber mais sobre a rotina de treinos e competições da fisiculturista Alesandra Maia, acesse seu perfil no Instagram @ale_maia02.

Edição n.º 1488.