Fisiculturista Alesandra garante mais um top 3, dessa vez no Mundial da WFF

A fisiculturista Alesandra Crispim Maia mais uma vez surpreendeu o cenário do fisiculturismo ao ficar no top 3 do Campeonato Mundial da WFF, realizado no domingo (09/06), no Colégio Marista de Curitiba.

A araucariense competiu nas categorias Bikini acima de 30 anos e Glamour, e nesta última conquistou o top 3, trazendo 1 troféu e duas medalhas para a cidade.

“Foi uma experiência única vivida neste final de semana. Agradeço ao meu coach/treinador Luís Henrique de Oliveira Gomes, a minha mãe e filhas que sempre me apoiam, ao salão Celia Oliveira, Francione Locações, Ana Souza Nails e Sobrancelhas, e também ao meu patrocinador Arnold Nutrition”, disse Alesandra.

Outras conquistas

Em março deste ano a fisiculturista já tinha ficado no top 3 no Troféu Larissa Cunha, nas categorias Bikini acima de 30 anos com o Top 1 ouro, top 3 bronze na Categoria Glamour e top 4 na categoria Bikini acima de 1,63cm. Foi nessa ocasião que conquistou a vaga para a disputa desse Mundial.

Em novembro do ano passado ela também havia garantido pódio na V Copa Sul, organizada pela Federação IFBB, assegurando o Top 3 nas categorias Bikini Master e Bikini Sênior (acima de 1,64cm).