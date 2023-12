Fisiculturista Alesandra Maia fatura dois Top 3 na estreia nos palcos

Alesandra Crispim Maia, 43 anos, colocou Araucária no pódio na disputa da V Copa Sul, organizada pela Federação IFBB, que aconteceu no domingo, 26 de novembro, em São José dos Pinhais.

Ela assegurou o Top 3 nas categorias Bikini Master e Bikini Sênior (acima de 164cm).

Alesandra disse que este resultado veio coroar sua preparação ao longo dos últimos cinco meses, mas admite que se surpreendeu. “Minha equipe toda estava focada nesse objetivo e eu tive um desempenho muito bom na preparação, minha evolução foi bastante rápida”, conta.

A araucariense era atleta amadora de corrida e começou no fisiculturismo há um ano, ainda é uma amadora, mas com promessa de futuro brilhante nos palcos. Atualmente ela treina na academia P1 Fitness. “Agradeço minha família, ao coach, nutricionista esportivo e treinador Netinho dos Santos, a coach de pose Franciele Pereira dos Santos e a todos que apoiaram e me incentivaram”, declarou a fisiculturista.

Edição n.º 1391