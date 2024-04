Fisiculturista Alesandra Maia obteve conquistas em sua categoria no Troféu Larissa Cunha

A araucariense Alesandra Crispim Maia, 43 anos, figurou mais uma vez entre os vencedores de uma competição de fisiculturismo. A mais recente conquista aconteceu durante a disputa do Troféu Larissa Cunha, que ocorreu no último domingo (31/03), no teatro do Colégio Marista Santa Inês, em Curitiba. Alesandra faturou troféus nas seguintes categorias: Top 1 ouro na categoria Bikini acima de 30 anos, Top 3 bronze na Categoria Glamour e Top 4 na categoria Bikini acima de 1,63 de altura.

Este foi o terceiro campeonato que Alesandra disputou, ela afirma que encara o fisiculturismo não apenas como um esporte ou a arte de ‘esculpir’ o corpo, mas, acima de tudo, como um estilo de vida. “O Troféu Larissa Cunha teve um gostinho ainda mais especial, já que a partir dos resultados, conquistei vaga para o Campeonato Mundial da WFF, que será em Curitiba, no mês de junho”, comenta.

A fisiculturista também afirma estar muito feliz com seu desempenho, fruto de muita preparação, dedicação, foco e força de vontade. “Dedicação e foco não apenas da minha parte, mas também do meu coach/treinador Luis Henrique de Oliveira Gomes e da minha coach de pose Pamela Tuany Bay. Também devo agradecimentos à Academia XTM, que me deu suporte de treinos, as minhas filhas, à minha mãe e todos os amigos, eles foram fundamentais no processo de preparação”, comemora a fisiculturista.

Outro troféu

Em novembro do ano passado Alesandra já tinha garantido pódio na V Copa Sul, organizada pela Federação IFBB, assegurando o Top 3 nas categorias Bikini Master e Bikini Sênior (acima de 164cm).