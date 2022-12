Fisiculturista Amanda Backes fica no top 2 do Muscle Contest International Paraná

Mostrando para o público que nada é impossível para aqueles que trabalham, a fisiculturista araucariense Amanda Backes fez bonito no Muscle Contest International Paraná, realizado no sábado (03/12), no Espaço Torres, em Curitiba. Para participar do campeonato, Amanda se preparou durante sete semanas, mantendo uma rotina de treinos e dietas equilibradas. Toda essa preparação surtiu efeito, Amanda subiu ao palco, na categoria Welness, competiu com dezenas de atletas e dobrou na categoria Figure, conquistando o 2º lugar na Novice e na Master.

“Fomos para este campeonato com duas categorias extremamente diferentes. Meu coaching e nutricionista Daniel Moreira viu em mim um grande potencial para disputar na categoria Figure. Fui desafiada a subir nas duas e deu super certo, conseguimos uma excelente classificação em um dos maiores eventos de fisiculturismo que Curitiba já recebeu. Após esses resultados, vamos ficar nessa categoria para o próximo desafio”, disse Amanda.

O Muscle Contest International Paraná contou com mais de 700 atletas inscritos, vindos de vários estados. O público que acompanhou as apresentações também surpreendeu, estima-se que mais de 3 mil pessoas estiveram no evento. “Foi incrível e só tenho a agradecer o apoio de todos, em especial aos meus patrocinadores Academia Body Fitness, Bella Pizza, Rocker Moto Burguer e Claudia Pescados.