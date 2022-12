Fisiculturista araucariense fica no top 3 do Sul-Americano e se garante no Universe WFF México 2023

Após sua excelente estreia no Campeonato Brasileiro WFF 2022 (12/11), onde conquistou três títulos, a fisiculturista Lívia Maria Dondalski, 32 anos, mais uma vez representou muito bem Araucária. Ela subiu no palco do Sul-Americano WFF 2022, realizado no sábado (26/11), no Centro Universitário Uniítalo Brasileiro, em São Paulo, e se garantiu no top 3, em duas categorias. Lívia, que treina na academia Don’t Stop, ganhou troféus nas categorias Biquíni 2 e Sport Model 1. Ela também ganhou duas medalhas de top 5. Os resultados colocam a araucariense no MR Universe PRO/AM, que será no México, em 2023.

O Sul-Americano reuniu competidores do México, Colômbia, Argentina, Peru e Brasil. O evento também disponibilizou cartões Pro Card (que torna o atleta um fisiculturista profissional) para os vencedores Overall da categoria Profissional. Já os Top 3 se classificaram para competir no México.

Lívia agradeceu seus preparadores, o nutricionista e coach Reinaldo Daniel Moreira e o preparador físico Amaro Velasco que, segundo ela, a acompanharam durante todo o momento na competição em São Paulo.

Patrocínio

Para disputar o MR Universe, um dos maiores campeonatos de fisiculturismo do mundo, a araucariense Lívia Maria Dondalski, terá que arcar com os gastos de hospedagem, passagens áreas e inscrição para o concurso. Como ela não tem o dinheiro necessário, está buscando apoio de patrocinadores. Quem tiver interesse em patrocinar a atleta e ter sua marca divulgada por ela, o contato é o (41) 99788-3763.

“Preciso de ajuda para levar o nome de Araucária e do Brasil para o mundo”, disse a fisiculturista. Para ela, muito mais do que conquistar o título, a participação no MR Universe representa maior visibilidade do seu trabalho como atleta de fisiculturismo.