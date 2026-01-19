O fisiculturista araucariense Diogo da Silva Lima foi nomeado embaixador da Federação de Fisiculturismo Natural (NBF) Paraná 2026. O título lhe confere as responsabilidades de representar a Federação, divulgar o fisiculturismo natural e servir de referência para novos atletas. “A nomeação veio após o trabalho que realizei e a minha postura profissional. O ano de 2025 foi de muito aprendizado e evolução. Cada campeonato teve um papel importante na minha construção como atleta, e ser reconhecido pela NBF como embaixador foi uma honra”, disse.

Entre os resultados que Diogo conquistou em 2025 estão o 1º lugar no Campeonato NBF Paraná – Curitiba (06 de abril); 2º lugar no Campeonato Paranaense NBF (06 de julho); 2º lugar no Campeonato NBF Ponta Grossa (19 de outubro); 1º lugar no Campeonato NBF Balneário Camboriú (07 de novembro); e 1º lugar no Natural Muscle Christmans – NBF Paraná (30 de novembro).

“Minha trajetória não é construída sozinho e nada disso seria possível sem o apoio da minha família e da minha equipe, que caminham comigo diariamente. Sou imensamente grato à minha esposa Nati e ao meu filho Davi, que são minha base, e agradeço ao meu treinador Thiago Assunção, a academia Avilas’s Gym, ao coach Fernando Trentin, a nutricionista Bárbara Lopes, a massoterapeuta Rosa Ribeiro e a equipe de Pilates e Fisioterapia Aquabela. Cada um faz parte da minha história e essa conquista também é de vocês”, declarou.

COMPETIÇÕES 2026

O fisiculturista Diogo Lima tem um calendário competitivo ambicioso para 2026. No dia 17 de maio ele estará no palco do Joinville Natural Classic (SC); em 07 de junho no Mr. Paraná Natural – Curitiba (PR); 01 de agosto no Floripa Natural Legends – Florianópolis (SC); 25 de outubro no São Paulo Natural AM/PM – São Paulo (SP); 07 de novembro no Sul Brasileiro – Balneário Camboriú (SC); e 06 de dezembro no Curitiba Natural Muscle Christmas – Curitiba (PR).

“Representar o fisiculturismo natural é defender a saúde, a ética e o respeito ao processo. Como atleta e futuro profissional de Educação Física, sigo comprometido em mostrar que resultados de alto nível são possíveis sem atalhos, com trabalho honesto e constância”.

