Fisiculturista Diogo Lima estreia nos palcos como campeão do NBF Brasil

O fisiculturista Diogo da Silva Lima fez bonito no NBF Brasil – Paraná Natural Bodybuilding & Fitness, um campeonato de fisiculturismo natural que aconteceu recentemente. O atleta foi campeão Master e declarou ter sido uma honra estrear no palco ao lado de atletas que se dedicam com seriedade a esse estilo de vida.

Ainda comemorando sua grande estreia nos palcos, Diogo segue firme na preparação, pois neste ano terá mais dois campeonatos importantes: o Paranaense (julho) e o Latin America NBF (outubro). Ele conquistou as vagas devido ao resultado que obteve no NBF Brasil – Paraná Natural Bodybuilding & Fitness. “Essa conquista é só o começo, pois neste ano ainda buscarei a vaga para o campeonato de maior renome no mundo, o Mr. Olympia Natural. Quando se caminha com uma equipe comprometida, o céu deixa de ser o limite”, acredita.

Diogo conta com uma equipe multiprofissional de peso, composta pelo treinador Thiago Assunção, Coach Fernando Trentin, nutricionistas Barbara Lopes, Aquabela Pilates e Fisioterapia, além da massoterapeuta Rosa Ribeiro.

Onde tudo começou

Diogo da Silva Lima tem 35 anos, nasceu no interior do Pará, numa vila chamada São Jorge do Jabuti Queimado, cidade de Igarapé-Açu. Sua trajetória no mundo dos treinos começou por recomendação médica, já que ele possui alguns desvios posturais. Iniciou aos 14 anos, improvisando com o que tinha: ferramentas de trabalho do seu pai, que é pedreiro, se transformavam nos seus ‘pesos’. Fazia abdominais, exercícios para bíceps e outros movimentos sem entender muito de técnica, apenas focava em sentir o músculo trabalhando. Naquela época, também fazia natação nos igarapés, pois onde ele morava não havia piscina, tampouco academia.

“Treinei assim até os 17 anos. Como no meu município não havia ensino médio, precisei sair de casa. A escola mais próxima ficava a 6 km e durante um ano percorri esse trajeto a pé ou de bicicleta. Depois, fiz uma prova para uma escola federal, passei e fui morar em Castanhal, onde vivi por três anos e me formei técnico em agropecuária junto com o ensino médio. Foi nessa época que comecei a treinar em uma academia de verdade”, conta.

Aos 21 anos, o fisiculturista se mudou para Curitiba, primeiramente morou com tios e depois com conhecidos, também vindos do Pará. Hoje tem sua casa, família e um propósito muito claro. “Nunca imaginei me tornar um atleta de fisiculturismo. Mas Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos fortalecer e nos fazer acreditar que somos capazes. Com o tempo, fui me cercando de um time técnico que me ajudou a transformar o sonho em realidade. Tenho muito orgulho de trabalhar e representar a Avilas Gym, academia que me oferece todo o suporte e infraestrutura para os treinos. Aqui cabe um agradecimento especial para o César e a Queli, proprietários da academia e meus grandes apoiadores”, afirma.

