Fisiculturista Elias Martins conquista Top 1 no Troféu Larissa Cunha

Elias Martins segue determinado na conquista de novos títulos no fisiculturismo e acaba de conquistar mais um troféu, dessa vez no Troféu Larissa Cunha. O evento, organizado pela WFF Brasil, aconteceu recentemente no Teatro do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba. Elias ficou em 1º lugar na categoria Body Building Man Performance.

O atleta comemorou o resultado e disse que foi resultado de muito treino. “Me preparei para este campeonato durante seis meses, superando todos os desafios pelo caminho, e valeu a pena”. Agora o fisiculturista disse que vai dar um tempo nos eventos, pois vai em busca de uma densidade física maior. “Atingir a maturidade muscular requer uma abordagem de treinamento refinada e estratégias específicas para continuar estimulando o crescimento muscular de forma eficaz e isso demanda tempo. Então, acredito que voltarei aos palcos somente em 2026, com um novo físico”, comentou.

No final do ano passado Elias competiu no Brasileiro WFF – Troféu Roberto Gervásio, ficou no Top 1 da categoria Men’s Psysique Bermuda e foi campeão no Overall.

