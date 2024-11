Fisiculturista Elias Martins é Top 1 no Brasileiro WFF -Troféu Roberto Gervásio

O araucariense Elias Martins, 24 anos, iniciou sua carreira no fisiculturismo há pouco mais de um ano e já é detentor de títulos importantes. No dia 09/11 ele competiu no Brasileiro WFF – Troféu Roberto Gervásio, realizado no Teatro do Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba, ficou no Top 1 da categoria Men’s Psysique Bermuda e foi campeão no Overall.

Elias conta que sempre teve muita vontade de competir e quando conheceu amigos que já participavam de competições, recebeu o incentivo que precisava para começar. “Eles me convenceram e iniciei minha preparação. O Troféu Roberto Gervásio foi a minha segunda competição, na estreia nos palcos eu conquistei a segunda, terceira e quarta colocações”, disse.

O fisiculturista treina na Lift Academia, onde também é personal trainer. Ele já está se preparando para sua próxima competição, o Troféu Larissa Cunha, que será realizado em Curitiba, no mesmo Teatro. “A competição será no dia 22 de março de 2025, e embora ainda faltem 4 meses, a preparação começa agora”, declarou.

