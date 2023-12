Fisiculturista estreia no Sul Brasileiro em Balneário Camboriú com Top 1 em três categorias

A paixão da nutricionista araucariense Eduarda Wolski Barbosa, 24 anos, pelo universo do fisiculturismo começou a despertar em 2020, quando ela fazia estágio em uma clínica. Desde aquela época ela começou a acompanhar o meio e se encantou com o esporte. Não demorou muito para que Eduarda começasse a treinar, acreditando que logo estaria pronta para os palcos.

Sua estreia finalmente chegou e foi no dia 9 de dezembro, na 21ª edição do Campeonato Sul Brasileiro de Fisiculturismo, realizado em Balneário Camboriú. Eduarda estreou em grande estilo, competiu na categoria Bikini, em 3 subcategorias (Estreantes, Novice e Open) e ficou em primeiro lugar em todas.

“Para mim foi muito gratificante estrear com esses excelentes resultados. Desde que conheci o fisiculturismo me apaixonei e passei a me dedicar à modalidade. Sempre mantive um estilo de vida saudável, praticando musculação desde 2017. Claro que no início, assim como quase todo mundo, comecei mais por obrigação do que por prazer, mas hoje posso dizer que não vivo sem esse estilo de vida saudável e amo fazer musculação”, diz.

A fisiculturista possui uma clínica em Curitiba e é na capital que ela também realiza seus treinos, porém em alguns dias da semana vem treinar na academia Body Fitness, em Araucária. “Meu sonho como atleta de fisiculturismo hoje, após vivenciar o palco e sentir toda a experiência, é ir em busca de mais conquistas. Me orgulho do que sou capaz de alcançar e viver no esporte. Vivi na pele o momento mais desafiador de toda minha vida, e sem dúvida alguma, me sinto orgulhosa do caminho que trilhei. Independentemente de tudo, é uma vitória comigo mesma”, declarou Eduarda.