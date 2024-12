Fisiculturista Viviane conquista o Top 3 na VI Copa Sul de Fisiculturismo

A fisiculturista Viviane dos Santos deixou sua marca na VI Copa Sul, o maior campeonato de fisiculturismo do sul do Brasil, organizado pela Federação IFBB Paraná, que aconteceu recentemente no Ópera Concept Hall, em Curitiba. A atleta araucariense competiu na categoria Bikini e arrasou no palco, conquistando o Top 3.

Durante o evento, o público vivenciou uma experiência completamente diferente no mundo da musculação e bodybuilder, onde os atletas mostraram no palco os melhores “shapes”, como resultado de uma preparação difícil e desafiadora. Eles foram avaliados por uma arbitragem internacional, que elevou ainda mais o nível da competição.

Viviane dos Santos representa a academia Avila’s Gym, que compareceu em peso ao evento para torcer e comemorar mais este troféu junto com ela. “Agradeço ao meu treinador Fernando Trentin, ao meu coach Bruno Bagatin, a minha equipe de apoio Yesnow, Casa de Carne Bertoldi, Gutty Sorvetes e Mundo Pet, por sempre acreditarem em mim, e principalmente a Academia Avila’s Gym, que teve papel fundamental para que eu pudesse participar desse campeonato”, disse a atleta.

Ela ainda acrescentou que sua jornada de preparação foi marcada por dedicação, sacrifício e perseverança, e que está orgulhosa do trabalho que fez até aqui. “Sou grata por essa experiência transformadora na minha vida!”, declarou a fisiculturista.

