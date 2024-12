Fisk inova com curso intensivo durante o fim de ano para os alunos

A Fisk, com 27 anos de atuação em Araucária, foi eleita mais uma vez como a melhor escola de idiomas da cidade. A instituição, que possui ampla experiência no ensino de línguas, oferece cursos voltados para o aprendizado de inglês e espanhol, além de outros idiomas, com métodos estruturados e materiais próprios. Neste fim de ano, a escola lançou uma novidadel: um curso intensivo de férias, que possibilita um aprendizado acelerado durante o período de recesso escolar.

Com cerca de 1.000 unidades distribuídas por todo o Brasil e outros países como Angola, Argentina, Japão, Paraguai e Bolívia, a Fisk é uma das redes de ensino de idiomas mais presentes no mercado. A marca se organiza com foco na ampliação das possibilidades de comunicação de seus alunos e busca contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes de seus cursos.

Em sua estrutura pedagógica, a Fisk aposta em um método que combina aulas práticas e teóricas, com foco em conversação e no uso cotidiano da língua. Além disso, a escola oferece suporte com materiais didáticos atualizados e acesso a ferramentas complementares para o aprendizado, disponíveis tanto presencialmente quanto em plataformas digitais.

A proposta do intensivo de férias, em particular, é atrair aqueles que têm pouco tempo disponível ao longo do ano, mas desejam se dedicar ao aprendizado de um novo idioma. O curso promete acelerar o progresso no inglês ou espanhol, proporcionando uma base sólida para aqueles que pretendem continuar seus estudos posteriormente.

A Fisk tem como missão inspirar sonhos e ampliar as possibilidades de comunicação no mundo globalizado. Ao longo de sua trajetória, a rede definiu uma visão clara de consolidar sua atuação no ramo de idiomas e cursos profissionalizantes, com valores que incluem amizade, comprometimento, educação e união.

Com essa oferta intensiva, a unidade de Araucária amplia suas opções para a cidade, mantendo sua proposta de facilitar o acesso ao aprendizado de idiomas em diferentes formatos e ritmos.

Serviço

Os clientes podem acessar mais informações sobre os serviços da Fisk, basta acessar o Instagram @araucariafisk, ou o site www.fiskaraucaria.com.br. Os números (41) 99659-2876 e (41) 3642-3690 também estão disponíveis para atender os clientes. Para quem preferir ir pessoalmente, a Fisk Araucária está localizada na Rua João Pessoa, n.º 35, na região central.

Edição n.º 1444. Nina Santos.