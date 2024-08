Floricultura Beija Flor é especializada em plantas raras

A Floricultura Beija Flor é um verdadeiro paraíso para os amantes de plantas raras, oferecendo uma ampla e diversificada coleção que encanta os olhos. A floricultura fica na área rural de São José dos Pinhais. A empresa é conhecida por sua seleção única de espécies, desde orquídeas deslumbrantes que florescem em uma variedade de cores e formas, até plantas pendentes para todos os gostos.

A história por trás da Floricultura Beija Flor reflete a paixão de sua proprietária, Iraci. Durante seus anos como estudante de Direito, Iraci descobriu seu amor pelas plantas ao trocar mudas com seus colegas de curso. Esse simples hobby logo se transformou em uma paixão, levando-a a perceber que seu verdadeiro propósito não estava nas leis, mas na natureza. Decidida a seguir seu coração, Iraci abandonou a carreira jurídica e investiu no sonho de ter sua própria floricultura.

Foto: Divulgação. São diversas opções disponíveis para presentear ou decorar seu lar.

Ao longo dos anos, a Floricultura Beija Flor ganhou reconhecimento e respeito na região, tornando-se um ponto de referência para quem busca plantas de qualidade e atendimento especializado. A dedicação de Iraci em oferecer o melhor se reflete na fidelidade dos clientes e nas vendas que ultrapassam as fronteiras, alcançando até mesmo Portugal.

Entre as inúmeras espécies, destacam-se as samambaias, os cactos e as begônias, que são dispostos de maneira a criar um ambiente harmonioso e esteticamente agradável. Para tornar a visita ainda mais especial, a floricultura está em processo de ampliação. O novo espaço não só acomodará melhor as plantas, permitindo uma exposição mais organizada e acessível, como também abrigará um café colonial.

Serviço

Não perca a oportunidade de visitar o local e se encantar com a variedade de plantas exclusivas, a Floricultura Beija Flor está localizada na Estrada do Gerê, 1540 — Campo Largo da Roseira, São José dos Pinhais e o telefone para contato é (41) 99626-6685. Durante a semana as visitas precisam ser agendadas previamente por telefone.

Nina Santos.