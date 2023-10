Nesta terça-feira (03), a equipe do Popular no Trânsito está na região do centro da cidade, no cruzamento da Avenida Manoel Ribas com a rua São Vicente de Paulo. Na Manoel Ribas é uma avenida de pista dupla com poucas reclamações, atendendo às demandas dos motoristas, o que também se aplica à Rua São Vicente de Paulo.