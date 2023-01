Foco e coragem: esportes coletivos podem ajudar

Recentemente, uma pesquisa da Universidade de Ohio (EUA) revelou que esportes coletivos ajudam a desenvolver coragem e determinação em crianças e jovens.







Segundo os pesquisadores, as lições aprendidas com as atividades esportivas podem trazer benefícios que se estendem até a vida adulta — e não apenas na saúde física. Entre os participantes do estudo, publicado no periódico Leisure Sciences, 34% dos que praticavam esportes enquanto crianças demonstraram maiores níveis de força de vontade. Entre os que não tinham esse hábito, o índice de adultos perseverantes foi de 23%.

Alguns dos aprendizados destacados são o enfrentamento de desafios, a capacidade de tentar novamente quando se depara com um fracasso e a resiliência de lidar com as dificuldades que são naturais quando se tenta desenvolver novas habilidades.

Segundo a coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, esse tipo de aprendizado desempenha um papel importante na construção da personalidade e no desenvolvimento emocional dos estudantes, já que saber lidar com as emoções negativas e perceber as necessidades de quem está ao redor, por exemplo, são pilares de soft skills como inteligência emocional, empatia e flexibilidade.

Confira outros benefícios dos esportes para o desenvolvimento:

Melhora a capacidade cardiorrespiratória;

Fortalecimento muscular e aumento da flexibilidade;

Estimula a coordenação motora;

Melhora da disposição geral, pois a atividade física libera hormônios importantes como a endorfina e a serotonina, conhecidos como os “hormônios do bem-estar”;

Melhora na qualidade do sono;

Melhora a memória, a concentração e a capacidade de aprendizagem.