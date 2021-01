Focos de lixo na rua Prímula são alvo de reclamações de moradores

Compartilhe esta notícia

Lixo e mato se misturam, atraindo insetos e bichos. Foto: Marco Charneski

Moradores da rua Prímula, no bairro Campina da Barra, voltaram a reclamar do lixo que se acumula na via e dos transtornos que isso tem causado. Eles também alegam que as pessoas jogam todo tipo de entulho na rua, que junto ao mato que cresce em alguns desses locais, acaba atraindo insetos, ratos e outros bichos. “A Prímula é uma rua largada, ninguém quer saber de cuidar, só que nós moradores, precisamos zelar pelo que é nosso, cuidar do local onde vivemos, não dá pra conviver em meio a lixarada”, disse um morador.

Sobre o pedido da comunidade, a Secretaria de Meio Ambiente disse que enviou uma equipe até o local, para resolver o problema. Informou ainda que possui um serviço para retirada de materiais volumosos como sofás, colchões, móveis, madeiras, fogões, pneus e galhos e para solicitá-lo, o morador deverá fazer o agendamento pelo telefone 3614-7480.

Ainda de acordo com a SMMA, se for entulho de alguma obra privada (caliça), o responsável em dar destino ao material é o proprietário, que deve contratar uma empresa para realizar o serviço. Sobre o mato, explicou que as equipes estão nas ruas, mas que há outras vias na ordem de prioridade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1244 – 14/01/2021