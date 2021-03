Foge após atropelar criança, mas é preso em casa minutos depois

Compartilhe esta notícia:

O motorista de um Chevrolet Cruze, de cor branca, foi preso em casa, no bairro Tindiquera, no final da tarde deste sábado, 6 de março. Minutos antes, no cruzamento das ruas Manoel Ribas com Maranhão, ele havia atropelado uma criança de sete anos e deixado o local sem prestar socorro.

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança estaria atravessando a rua acompanhada de um amigo e de um adulto quando foi colhida pelo motorista do Cruze. Uma viatura do SIATE compareceu ao local e encaminhou a vítima ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, com ferimentos classificados pelo Corpo de Bombeiros como leves.

Enquanto o SIATE prestava atendimento à vítima, a PM conversava com as testemunhas do acidente, sendo que uma delas disse que havia anotado a placa do veículo. Com a informação foi possível localizar o endereço de registro do Cruze junto ao Detran.

De posse do endereço, outra viatura da PM se dirigiu até o local e lá localizou o Cruze estacionado na garagem. Ao chamar pelos responsáveis pela casa, os policiais foram atendidos por Claudinei de Souza Batista, que de pronto já admitiu que foi ele mesmo quem atropelou a criança.

Questionado sobre os motivos de ter deixado o local do atropelamento, Claudinei teria dito aos policiais que ficou com medo de ser agredido pelas testemunhas e porque teria ingerido bebida alcoólica. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Lá, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 1,00mg/l, o caracteriza embriagues ao volante, razão pela qual foi preso em flagrante.