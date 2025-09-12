O Departamento de Urgência e Emergência de Araucária informa que o telefone 192 do SAMU vem apresentando instabilidade com certa frequência. A Central Reguladora de Curitiba, responsável por receber as chamadas e acionar as ambulâncias, comunicou que tem acionado a operadora prestadora do serviço para verificar a causa do problema, que ainda não foi identificada.

Enquanto a situação não é resolvida, os moradores de Araucária que precisarem do serviço podem entrar em contato pelo número (41) 3350-9004.

Quando chamar

O SAMU pode ser acionado para atendimentos clínicos, ou seja, desmaios, falta de ar, dores de cabeça, dores no peito, convulsões, hipertensão, diabetes descompensada e também para emergências clínicas quando o estado de saúde for grave e não tenha sido causado por nenhum fator externo.

Já para casos como acidentes de trânsito, quedas, ferimentos de arma de fogo ou arma branca, a população deve acionar o SIATE (193).