Fonoaudióloga fala da importância de cuidar bem da audição

Fonoaudióloga Márcia Bonetti diz que além de limitar um dos sentidos, a surdez pode alterar uma vida. Foto: divulgação

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) estimam que existam cerca de 28 milhões de pessoas no Brasil com surdez. Boa parte desse contingente deixa de procurar ajuda médica por falta de informação, por não aceitar a possibilidade de perda auditiva ou por medo de usar um aparelho pelo estigma ou preconceito. Os resultados da falta de tratamento adequado são o agravamento do problema. “A surdez não limita apenas um dos nossos sentidos, ela pode alterar definitivamente uma vida. A ciência já encontrou relações entre a perda auditiva, a demência e o Alzheimer na população idosa. O problema pode ser também causador de afastamento social e de depressão. Se não for tratado da maneira adequada, pode se transformar em um fardo a se arrastar por toda uma vida”, explica Marcia Bonetti, fonoaudióloga e responsável técnica da Audiba, empresa paranaense de aparelhos auditivos, que possui uma de suas unidades em Araucária, na rua Pedro Druszcz, 760, sala 1, Centro.

Ela cita ainda a pesquisa do Instituto Locomotiva de 2019, que aponta que apenas 37% dos mais de 10 milhões de deficientes auditivos do Brasil estão no mercado de trabalho. A Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência (6 de julho de 2015), estabelece que as empresas devem ter de 2% a 5% do quadro de funcionários ocupados por pessoas com deficiência. Mas segundo levantamento da SignumWeb, startup que promove a comunicação entre empresas e portadores de deficiência auditiva, o mercado de trabalho costuma dar preferência a outros tipos de deficiência por considerar inviável a comunicação com surdos.

“Cientistas da Faculdade de Medicina Johns Hopkins, dos Estados Unidos, identificaram a relação entre a surdez e a demência na população idosa. Segundo o estudo, publicado na ArchivesofNeorology, a cada decibéis de audição perdidos, os riscos de desenvolver a doença aumentam 27%. O levantamento não afirma que a perda da audição é a causa da demência, mas estabelece um vínculo entre os problemas, já que a demência pode surgir em consequência de um esgotamento das capacidades mentais, do isolamento social ou até de uma soma dos dois fatores.

Importante ressaltar ainda que o preconceito e a falta de informação andam de mãos dadas e atingem duramente aqueles que precisam tanto da informação para não ser privados da audição, mas que ainda são alvos de uma visão míope, de quem acha equivocadamente que a surdez é uma barreira impenetrável”, explica a fonoaudióloga .

Ainda de acordo com ela, sem receber o estímulo de forma correta, com o tempo o cérebro começa a perder a capacidade de processar os sons. Assim, o córtex auditivo, responsável por processar as informações e entender esses estímulos sonoros, fica debilitado. Com o tempo, pode deixar definitivamente de decodificar sons. “Com a audição severamente danificada, atravessar uma rua, por exemplo, pode se tornar um risco”, exemplifica Marcia. Ela reforça que, se menosprezada, a surdez afasta a pessoa do convívio social por ela achar que na solidão, não é alvo de preconceito, de piadas de mau gosto, de olhares de pena, do constrangimento de ter de pedir para que repitam o que foi dito. “Esse isolamento da família e dos amigos pode levar à melancolia, à sensação de incapacidade e até à depressão”. No entanto, a fonoaudióloga afirma que, se tratado, o problema auditivo pode se transformar em algo menor, resolvido com o processo de adaptação a um simples aparelho e com o acompanhamento constante pelo especialista que iniciou o processo de adaptação. “A depender de sua condição, o paciente pode ter a audição de volta em níveis satisfatórios com o uso de um aparelho bem pequeno. Costumo dizer a pacientes que, compreensivelmente, têm receio de olhares estranhos, que o uso do aparelho é como um tratamento que exige antibiótico para conter uma infecção. Pode ser ruim no começo, mas é a melhor maneira de evitar que se torne um problema mais grave e irreversível”, argumenta.

Marcia diz também que quanto antes feita a adaptação à tecnologia, que hoje conta com o que há de mais moderno em captação sonora, melhores os resultados obtidos. Por isso, a qualquer sinal de perda de audição – e ela se revela no volume da TV sempre mais alto que o normal, o pedido constante de repetição da informação, o isolamento repentino e sem motivo aparente, por exemplo – a pessoa deve procurar ajuda especializada. “Se observar esses comportamentos em alguém próximo, converse e tente saber o que está acontecendo. A solução para esse problema e sua assertividade vai variar de acordo com o nível da perda e a agilidade na identificação correta. Em alguns casos, uma pecinha de poucos centímetros pode te devolver a qualidade de vida que você temia que estivesse indo embora de forma irreversível”, orienta a profissional.

Sobre a Audiba

A Audiba foi fundada em 2013, com foco em avaliações auditivas, comercialização e manutenção de aparelhos auditivos de alta tecnologia, oferecendo atendimento de qualidade, inclusive a domicílio, por meio de uma equipe experiente de fonoaudiologistas. A empresa conta com quatro unidades em Curitiba e Região Metropolitana. A unidade de Araucária fica na rua Pedro Druszcz, 760, sala 1, Centro. Mais informações, acesse www.audiba.com.br

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021