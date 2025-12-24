No início na madrugada desta quarta-feira, 24 de dezembro, Véspera de Natal, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento próximo ao CMEI Maria Ferreira de Lima, no bairro Thomaz Coelho, quando avistou algo suspeito em um motociclista.

O indivíduo pilotava uma moto Yamaha, e possuía um volume suspeito na cintura, que lembrava uma arma de fogo. Os agentes tentaram realizar uma abordagem, mas o sujeito não obedeceu e aumentou a velocidade, tentando fugir.

A equipe realizou um acompanhamento e, em certo momento, o sujeito abandonou a motocicleta e entrou em uma mata. Uma nova tentativa de abordagem foi realizada, e foi nesse momento que o indivíduo sacou a arma de fogo e realizou disparos contra a equipe policial.

Os agentes solicitaram apoio de outras equipes, que realizaram um cerco na área. Eles conseguiram encontrar o suspeito, que mirou a revólver novamento, sendo necessário que a equipe agisse para repelir a injusta agressão.

O sujeito, identificado como Alexsandro Roberto Cheuchuk, de 39 anos, foi ferido e desarmado. Ele possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, com uma condenação de 16 anos de prisão em regime fechado. Alexsandro também apresentava passagem pela polícia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo, tráfico de drogas e violência contra mulher.

Uma equipe do SIATE foi acionada e, no local, foi confirmado o óbito de Alexsandro. A Polícia Civil de Araucária também foi acionada, assim como a Perícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) para o recolhimento do corpo.