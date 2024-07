Foragidos da justiça são presos durante operação da Polícia Militar neste domingo (21)

Equipes da Polícia Militar pertencentes ao 17º BPM, realizaram uma operação neste domingo, 21 de julho, que resultou na prisão de dois foragidos da justiça. Os dois homens, com mandados de prisão pendentes, foram presos em Araucária e Fazenda Rio Grande.

Em Araucária, uma equipe policial atendia um caso de estupro de vulnerável, quando se surpreendeu ao constatar que uma das testemunhas possuía um mandado de prisão pendente em seu desfavor. Diante disso, o homem foi preso e conduzido à cadeia pública de Araucária para os procedimentos judiciais necessários.

Já o foragido de Fazenda Rio Grande foi preso durante o patrulhamento de uma das equipes, após os policiais perceberem que ele estava em atitude suspeita, vestindo moletom preto com um volume visível na cintura, sugerindo que pudesse estar armado. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou se afastar rapidamente, porém abordado. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele, mas ao verificar seu nome no sistema, apareceram dois mandados de prisão em seu desfavor. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Fazenda Rio Grande para as medidas cabíveis.

Segundo a PM, essas ações reforçam o empenho das forças de segurança em manter a ordem pública e trazer à justiça aqueles que estão sendo procurados.

A PM também destacou que a colaboração da comunidade continua sendo vital para o sucesso dessas operações.