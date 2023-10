Fórum Adotando Vidas vai comemorar os cinco anos da ONG Reencontro

Nesta quinta-feira (19/10), acontece no Anfiteatro da Prefeitura Municipal o Fórum Adotando Vidas, em comemoração aos 5 anos da ONG Reencontro, entidade criada para dar apoio a toda rede de adoção em Araucária e para promover o encontro de crianças e adolescentes institucionalizados, legalmente aptos à adoção, com pretendentes habilitados. O evento acontece às 13h e será aberto a toda a comunidade.

Às 14h, o presidente da ONG Marcelo Santos falará sobre os trabalhos da Reencontro, estão confirmadas as presenças de representantes da Vara da Infância e Juventude de Araucária e da Secretaria Municipal de Assistência Social. No final do evento haverá espaço para uma roda de conversa e esclarecimento de dúvidas da plateia.

Sobre a ONG

A Reencontro nasceu em setembro de 2018 com a proposta de apoiar a causa de adoção de crianças e adolescentes, e após um trabalho árduo, ocupou seu espaço na sociedade. Em 2019, veio a conquista da vice-presidência do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, onde vários voluntários fizeram parte deste trabalho.

“Neste mesmo ano fomos reconhecidos pelo Município com o título de entidade de utilidade pública, votado na Câmara Municipal. Destacamos ainda a incontestável parceria com a Vara da Infância e Juventude, que nos possibilita a promover na cidade o curso de habilitação para adoção. Ao longo desses cinco anos também conquistamos a sede própria, após funcionarmos em diversos endereços temporários. Nossa sede fica na Rua Coronel João Antônio Xavier 529, no Centro”, relata Marcelo.

Ações

A ONG Reencontro hoje fornece, além do curso de habilitação para adoção, o programa de pós adoção, atendimento terapêutico para pretendentes e crianças que passaram por adoção, o Projeto “Vidas que se encontram” e mantém parceria com as casas de acolhimento, onde realiza diversos eventos para os acolhidos, proporcionando visibilidade e oportunidade para inserção em família substituta. “São muitas conquistas nesses cinco anos da ONG e isso merece ser celebrado”, pontuou Marcelo.

