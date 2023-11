Fórum de Araucária recebe estudantes para a 3ª edição do Projeto “A Paz que eu quero em minha casa”

O Salão do Júri do Fórum Regional de Araucária ficou lotado de crianças na manhã desta sexta-feira, 24 de novembro. Foi por conta da 3ª edição do Projeto “A Paz que eu quero em minha casa”, criado pela Vara Criminal de Araucária e desenvolvido em parceria com o Conselho da Comunidade, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Educação. O evento, alusivo à “Semana nacional pela paz em Casa”, contou com a participação de aproximadamente 120 alunos de turmas do 5º ano de escola públicas municipais.

Entre as autoridades presentes estavam a juíza Dra Débora Cassiano Redmond, idealizadora do projeto que até recentemente era titular da Vara Criminal de Araucária; dos promotores Thiago Artigas e Karine Romani; da secretária municipal de Educação Adriana Palmieri; professores e demais servidores municipais; e representantes do CRAM e da Patrulha Maria da Penha. “Esse é um projeto muito importante para o Município, que vem cumprindo sua proposta de conscientizar os estudantes sobre o respeito e o direito das mulheres e meninas, reforçando a importância da empatia e, principalmente, do combate à violência de gênero”, destacou a Juíza Débora.

Sobre o projeto

O projeto “A paz que eu quero em casa” foi lançado no início de 2023 e nesta edição confirmou a previsão inicial de ser realizado três vezes ao ano, no mesmo período em que acontece a Semana pela Paz em Casa (março, agosto e novembro). A campanha foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com objetivo de sensibilizar a sociedade para a realidade violenta que as mulheres brasileiras enfrentam.

As semanas ocorrem em março – marcando o dia das mulheres, em agosto – por ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), e em novembro – quando a ONU estabeleceu o dia 25 como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.