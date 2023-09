Fórum de Inovação de Araucária será no dia 21 e as inscrições já foram liberadas

A Prefeitura de Araucária, em parceria com o Sebrae, Cresol e a Associação Industrial, Comercial e Agropecuária do Paraná (ACIAA), irá realizar o Fórum de Inovação de Araucária, evento de tecnologia e inovação do município, direcionada a profissionais de tecnologia, indústria e demais setores do Ecossistema de Inovação da cidade.

Com a promessa de um bom espaço para networking e atualização de informações de mercado, o evento acontecerá na próxima quinta-feira (21/09), no Auditório Zilda Arns, na Repar, localizada na Rua José Wsoel, 600, Tindiquera. A programação conta com palestras, apresentações de empresas e grandes indústrias, lançamento de programa, espaço para crédito e pitches de startups e MEIs.

As inscrições já foram liberadas e para participar é acessar o link: Clique aqui

Confira a programação

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura

8h50 – Palestra Economia Circular

9h40 – Palestra Inteligência Artificial

10h30 – Painel Ecossistema de Inovação (lideranças de ecossistemas de inovação da RMC)

11h00 – Painel Inovação Araucária (grandes indústrias locais)

11h30 – Lançamento Roteiro Industrial*

11h40 – Painel Crédito para Inovação (Fomento, Cresol, FINEP, SEBRAE)

12h – Apresentação da nova presidência do Conselho de Desenvolvimento Econômico Avança Araucária

O Roteiro Industrial é uma iniciativa do ECOAR (Ecossistema de Inovação de Araucária), o qual conta com representantes do poder público e privado. O programa prevê visitas em grandes indústrias e empresas de Araucária, sendo o primeiro roteiro na REPAR, no mesmo dia do Fórum, no período da tarde. As próximas empresas previstas no roteiro são CSN, Novozymes e AAM do Brasil.

Para mais informações, seja sobre o Fórum ou sobre o Roteiro Industrial, entrar em contato pelo telefone 3614-1516.