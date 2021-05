Foto de agentes de trânsito sem capacete gerou polêmica nas redes sociais

Os agentes seguiam o comboio de motos apreendidas durante uma fiscalização. Foto: divulgação

Uma foto tirada por um motorista de Araucária, mostrando dois agentes de trânsito de Araucária pilotando motos sem o uso de capacete, gerou muitos comentários. Nas redes sociais, internautas criticaram a postura dos agentes, ironizando o mau exemplo que eles estavam dando aos cidadãos araucarienses. A postagem também teve muitos compartilhamentos. Diante do ocorrido, a Secretaria Municipal de Urbanismo, através do Departamento de Trânsito, esclareceu que naquele dia, os agentes de trânsito que aparecem nas fotos tinham feito uma abordagem de motociclistas na avenida Archelau de Almeida Torres e as documentações estavam irregulares. As motocicletas foram apreendidas e eles optaram em conduzi-las à sede dos agentes, que fica próxima ao ponto da abordagem.

Conforme esclarece o Trânsito, não havia capacetes disponíveis no momento. Os agentes seguiram em comboio ao destino, porém na foto, não aparece o veículo que estava na frente, pois ele havia acabado de passar o semáforo. O Departamento comentou ainda que os agentes foram advertidos e orientados para que a situação não se repita.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021