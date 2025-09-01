Além de fortalecer a comunidade de entusiastas, os encontros de carros antigos criam a oportunidade única para que os participantes possam apreciar a engenharia, o design e a história de veículos clássicos, compartilhar paixões e viver momentos nostálgicos. Com este pensamento, o grupo Four Wheels Garage promove todas as sextas-feiras, um encontro de clássicos, no estacionamento da Câmara Municipal de Vereadores, no bairro Fazenda Velha. As ‘sextinhas’, como eles carinhosamente batizaram o evento, acontecem sempre das 18h às 22h, e são abertas à quem quiser participar.

Durante os encontros, que acontecem há quase 3 anos, sempre rola muita conversa entre os entusiastas de carros clássicos, colecionadores e apaixonados por veículos históricos, não apenas de Araucária, mas também de Curitiba e região. Todos compartilham histórias, memórias e troca de informações sobre os carros.

O Four Wheels Garage tem atualmente cerca de 150 integrantes e mantém um grupo de WhastsApp onde os comunicados e eventos são compartilhados entre todos, para que possam se organizar. O colecionador só é convidado a participar se atender aos seguintes requisitos: possuir um carro antigo, cuja data seja igual ou inferior ao ano de 1995 (com 30 anos de fabricação ou mais), e participar de, pelo mesmo, três encontros, onde irão interagir e conhecer todo o pessoal.

Para o presidente do grupo Luis Ferigato, a ideia desses encontros foi fazer com que os colecionadores e admiradores de carros antigos não tivessem que ir para Curitiba acompanhar eventos voltados ao antigomobilismo. Ele menciona um fato interessante dos encontros: toda sexta-feira participam alguns carros diferentes, porque a proposta é sempre levar novidades àqueles que visitam os encontros.

“Tire seu carro da garagem e vem participar do nosso encontro noturno. Se você não tem um carro antigo, mas gosta de ver os clássicos, venha nos visitar. Lembrando que seu veículo moderno ficará em um estacionamento separado dos carros que estarão em exposição”, convida Luis.

Além das ‘sextinhas’, o grupo Four Wheels Garage eventualmente organiza encontros mensais diferenciados e participa de exposições. No próximo domingo, 31 de agosto, a partir das 11h, alguns desses carros antigos farão parte de uma exposição no estacionamento do Shopping Pinheiros. “Venha conferir de perto essas relíquias sobre rodas e reviver grandes histórias!”.

Para mais informações sobre o grupo, basta segui-los no Instagram @four.wheels_garage ou @luisferigato.

