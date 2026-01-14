A Federação Paranaense de Futebol (FPF) liberou a tabela dos times que vão se enfrentar no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão deste ano, porém, ainda sem as datas de horários definidos.

No início de dezembro, foi divulgado que o time Verê desistiu de sua participação na disputa. Essa decisão deu a oportunidade que o time Araucária SAF precisava para ingressar no campeonato.

Nas redes sociais, o Futebol Clube Verê divulgou uma nota oficial anunciando a desistência e explicando o motivo da decisão. “Ao longo dos últimos anos, crescemos, lutamos, superamos desafios e representamos nossa cidade com orgulho. Mas entendemos que, para seguir adiante com a grandeza que nosso torcedor merece, precisamos de um momento para reorganizar nossa estrutura administrativa, financeira e desportiva”.

No mesmo texto, o time garante que a pausa nas atividades será temporária e promete voltar em 2027 para as competições estaduais, começando pela última divisão.

CAMPEONATO

Os jogos da Segundona vão começar no dia 28 de fevereiro, com previsão do jogo da final para o dia 10 de junho. O calendário deste ano foi antecipado para evitar o conflito entre os jogos da Copa do Mundo 2026, que deve começar no dia 11 de junho.

As disputas foram definidas em 9 rodadas com 5 jogos em cada. O campeonato será em turno único, ou seja, os times se enfrentarão e os oito melhores se classificam para o mata-mata até as finais. As duas equipes que ficaram em último no placar caem para a Terceira Divisão estadual, enquanto as duas primeiras vão para a divisão de elite.

O Araucária SAF enfrentará os seguintes times em cada rodada, respectivamente: Paranavaí, Toledo, Laranja Mecânica, Nacional, Rio Branco, Patriotas, Prudentópolis, Paraná Clube, e por último o Batel.

Edição n.º 1497. Victória Malinowski.