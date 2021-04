Frente fria mudará o clima no município

Foto: Marco Charneski

A chegada de uma frente fria ao Estado promete mudar o tempo em Araucária nos próximos dias. Segundo a previsão do Instituto Simepar, este início de semana será seco, mas com temperaturas amenas e céu nublado.

Nesta segunda-feira, 12 de abril, as temperaturas alcançam os 25ºC. As chances de chuvas são altas e podem surgir a partir da tarde. Na terça-feira, 13, com a chegada da frente fria, o tempo passa a ficar nublado. Mínima 14ºC e máxima de 20ºC, sem chances de chuva. A quarta-feira, 14, também será encoberta por muitas nuvens.Mínima de 14ºC e máxima de 23ºC.