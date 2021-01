Frente fria se aproxima e promete mudar o tempo em Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Após semanas abafadas em Araucária e região, uma frente fria promete mudar o clima em boa parte do Estado. Segundo a previsão do Instituto Simepar, o clima ainda será abafado nos próximos dias, entretanto, chuvas pontuais começaram a surgir a partir desta segunda-feira, 11 de janeiro.

Hoje, a máxima chega aos 29°C, com possibilidade chuvas fracas. A terça-feira, 12, será marcada por pancadas no município. A máxima de 31°C antecederá as chuvas que poderão começar a cair a partir da tarde. Na quarta-feira, 13, as chances de chuva seguem altas, mas em função da frente fria, os termômetros não sobem muito. Mínima prevista de 21°C e máxima de 27°C.