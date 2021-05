Frente fria vai derrubar as temperaturas em Araucária. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

A queda nas temperaturas na última semana podem ter surpreendido muita gente, contudo, segundo a previsão do Instituto Simepar, uma nova mudança nos termômetros vai acontecer nos próximos dias. A frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul ocasionará instabilidade no município, baixando as temperaturas e trazendo temporais.

Nesta segunda-feira, 10 de maio, a máxima não passa dos 22°C. O sol aparece em curtos momentos, mas as nuvens vão predominar. Parcialmente nublada, a terça-feira, 11, será chuvosa. Mínima prevista de 11°C e máxima de 24°C. A mudança drástica no tempo acontece na quarta-feira, 12. Com chuvas, a mínima de 11°C não sobe, ficando na casa dos 13°C.