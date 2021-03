Frequentadores lotam Parque Cachoeira e ignoram uso da máscara

O Parque Cachoeira é o cenário perfeito para constatar a falta de conscientização de muitas pessoas. Não bastasse a aglomeração dos frequentadores, a grande maioria nunca se preocupou em usar máscaras. O que mais impressiona é que o parque está cheio de placas orientativas, explicando que o uso da máscara é obrigatório, conforme Lei Estadual de abril de 2020. Lamentavelmente, essas aglomerações podem ter contribuído com o aumento dos casos. Agora, com o novo decreto anunciado pelo governo do estado, a expectativa é que o movimento no parque reduza, porém ainda é cedo para prever a reação do povo.

