Frio chega com força total à Araucária

O avanço da frente fria pelo Estado vai derrubar de vez as temperaturas logo neste início de semanas. Conforme a previsão do Simepar, a expectativa é de que os termômetros cheguem perto dos 0°C ao longo dos próximos dias, acompanhados de pancadas de chuva de intensidade moderada.

Com chuva o dia todo, a máxima nesta segunda-feira, 28 de junho, não passará dos 18°C. Na terça-feira, 29, também há previsão de chuvas em Araucária. Pela manhã os termômetros começam com 1°C, chegando aos 10°C durante a tarde. A chuva dará lugar à geada na quarta-feira, 30. Marcando o último dia de junho, as primeiras horas serão congelantes, com mínima de 0°C, a máxima ficará próxima aos 13°C.