Frio chegou para ficar no município. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

A onda de frio que chegou ao município na última terça-feira, 27 de julho, seguirá fazendo parte da rotina dos cidadãos pelos próximos dias. Segundo a previsão do Simepar, as temperaturas mínimas serão rigorosas, acompanhadas por geada. Não há chances de novas pancadas de chuvas no município, mas o sol não retornará para aquecer as tardes dos araucarienses durante o final de semana.

Pela manhã desta quinta-feira, 29, os termômetros marcaram -1°C em Araucária. Em função da geada, o sol continuará brilhando ao longo das horas, ainda assim, os termômetros não passam dos 10°C. Com previsão de geada, a sexta-feira, 30, será parecida com a quinta-feira. Mínima de 1°C e máxima de 12°C.

Julho se despede no sábado, 31. O tempo ficará nublado e os termômetros não passarão dos 12°C. Já no domingo, 1° de agosto, apesar do tempo fechado, a mínima chega aos 4°C. Durante o dia, a máxima alcança a casa dos 13°C.