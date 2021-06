Friozinho chega para ficar na cidade. Confira a previsão

Foto: divulgação

O final de semana em Araucária promete ser ensolarado e com temperaturas mais baixas. Segundo a previsão do Instituto Simepar, mesmo com as chuvas esperadas para esta quinta-feira, 10 de junho, não há probabilidade de pancadas para os próximos dias, permitindo assim o retorno do sol à cidade.

Hoje, 10, o tempo segue encoberto e com altas chances de temporais. Os termômetros não passam dos 19°C. Na sexta-feira, 11, apesar das nuvens carregadas, não há probabilidade de chuvas no município. Mínima 12°C e máxima de 19°C.

O sábado, 12, começará gelado. A expectativa é de que o dia comece com mínima de 8°C, entretanto, o sol promete aparecer para aquecer. Ao longo das horas a máxima alcançará os 17°C, sem chances de chuvas. No domingo, 13, os termômetros voltarão a subir. Pela manhã, a mínima será de 7°C, a máxima chega aos 19°C, novamente sem pancadas no município.

Texto: Katty Ferreira