FRM instalará unidade em Araucária e gerará mais de 400 empregos diretos

Com mais de quarenta anos no mercado, a Fábrica de Rolamentos e Mancais (FRM) decidiu transferir sua unidade para Araucária. A empresa funciona atualmente em Curitiba e investirá quase R$ 150 milhões para trazer sua operação para cá.

Os detalhes do mega investimento foram apresentados ao prefeito Gustavo Botogoski na última semana. Entusiasmado, Gustavo reforçou o compromisso do poder público em – dentro das possibilidades – agilizar a tramitação dos alvarás e licenças que vão possibilitar o início das obras da planta em Araucária. “Somos uma cidade industrial e temos que atender com agilidade as demandas de quem quer investir aqui. Foi por isso que criamos uma secretaria específica para esse fim. A FRM terá da Prefeitura o apoio necessário para que essa obra comece o quanto antes”, afirmou.

Unidade será instalada numa área de 43 mil metros quadrados.

Em Araucária, a FRM ocupará uma área de 43 mil metros quadrados na esquina da rua Curió com Avenida das Nações, no bairro Capela Velha. Só de área construída são mais de 25 mil metros quadrados, divididos em três pavimentos. A expectativa é que as obras comecem agora em março de 2025, com a conclusão acontecendo no final de 2026. A previsão é que sejam gerados cerca de 200 empregos na fase de construção do empreendimento.

Depois de pronta, a FRM gerará cerca de 450 empregos diretos. A indústria trabalha essencialmente na fabricação de mancais, conjuntos de mancais e rolamentos que são utilizados em maquinários que atendem o agronegócio brasileiro.

Edição n.º 1454.