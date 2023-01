Frota do TRIAR ganha mais 7 ônibus e 81 novos horários a partir de fevereiro

A partir de 1º de fevereiro, os usuários do transporte coletivo de Araucária terão ainda mais facilidades para se locomover pela cidade. Sete novos ônibus do TRIAR e 81 novos horários semanalmente.

A decisão de aumentar a frota de ônibus, bem como o número de horários foi tomada pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) no final do ano passado após algumas análises que lhe foram repassadas pela Superintendência de Transporte Coletivo da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), que é responsável pelo gerenciamento do sistema TRIAR. “Desde que assumimos a Prefeitura da cidade temos tratado o transporte como nossa principal prioridade. Demos transparência ao sistema, reduzimos o valor da passagem e aumentamos a quantidade de benefícios. Depois de muitas batalhas finalizamos o processo de concessão, com três empresas operando o sistema e uma frota de quase cem ônibus zero quilômetro, mas constantemente temos que ir melhorando a qualidade do transporte oferecida para nossa população e a partir de fevereiro teremos essas novidades”, destacou Hissam.

De acordo com as informações da SMPL, dos sete novos ônibus que serão incrementados a frota operante, três aumentarão as linhas disponíveis no lote Norte/Sul, dois no lote Sul e dois no lote Norte. Todos os veículos serão novos, zero quilômetro. Porém, algumas das empresas que são responsáveis pelo fornecimento desses veículos pediram mais prazo para entregá-los. Então parte dessa frota começará a operar com ônibus provisórios.

Os sete veículos farão com que a Prefeitura disponibilize mais 81 horários de ônibus semanalmente, principalmente nos dias úteis. Entre as linhas que terão reforço de horário estão a L1 e a L2, a Planalto/Gralha Azul, a Planalto/Minas Gerais, a São Francisco, a Costeira/Dampezzo e a Linha 04.

Além desse reforço, a Prefeitura também vai criar uma nova linha, a Manoel Ribas/Angélica. Essa nova linha percorrerá as ruas Artur Klas, Minas Gerais, Manoel Ribas, São Vicente de Paulo, Rodovia do Xisto e Avenida das Araucária, até chegar ao Terminal Vila Angélica. Serão cerca de 22 viagens semanalmente. “Estamos fazendo essas mudanças para que nossa população tenha um pouco mais de qualidade de vida ao utilizar o TRIAR. Sabemos que em alguns horários os ônibus vão bem cheios e dentro das nossas possibilidades vamos reforçar sempre o número de viagens diárias, principalmente no início da manhã e final da tarde, para que as pessoas tenham um pouco mais de conforto ao ir e voltar do trabalho”, enfatizou o prefeito.

Foto: Marco Charneski.