Funcionário de empresa de combustíveis usava motocicleta furtada

Uma vítima que teve sua motocicleta furtada há três meses vinha monitorando a circulação da CB 300 desde então, até que na segunda-feira (07/08), descobriu onde o ladrão trabalhava e chamou a Guarda Municipal. O proprietário da motocicleta apresentou o boletim de ocorrência e também o nome e endereço da pessoa que estava usando a moto. Ele é morador de Contenda e funcionário da empresa de combustíveis onde a moto estava estacionada.

Com autorização do responsável, a equipe entrou na empresa, mas no momento em que percebeu a movimentação, o funcionário saiu por outra portaria e conseguiu escapar. Ele foi identificado e as informações repassadas à Delegacia de Polícia de Araucária. A motocicleta foi entregue ao proprietário, após os devidos procedimentos administrativos.

Edição n. 1375