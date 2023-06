Funcionários da Prefeitura terão reajuste de 3,74%

O prefeito Hissam Hussein Dehaini passou parte da manhã desta terça-feira, 20 de junho, reunido com integrantes de seu primeiro escalão para definir o índice de reajuste que será aplicado aos salários dos servidores públicos municipais neste ano de 2023.

Após analisar os cenários repassados por integrantes de seu primeiro escalão, Hissam autorizou que seja confeccionado projeto de lei repondo a inflação acumulada nos últimos doze meses. Assim, o índice de reajuste que será aplicado aos vencimentos dos servidores públicos municipais agora em 2023 será de 3,74%, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado nos últimos doze meses.

Além do reposição inflacionária, também ficou definido que haverá um reajuste no valor do auxílio alimentação recebido pelos servidores de 10%. Atualmente, esse benefício é de R$ 1.000,00 e passará para R$ 1.100,00 mensais.

O presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) também participou de parte da reunião e se comprometeu a conversar com os demais vereadores para agilizar a tramitação do projeto pelo Poder Legislativo, de modo que ele seja analisado, votado e aprovado o quanto antes.