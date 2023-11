Funcionários universitários do HMA protestam em razão da modelagem de contratação proposta pela Viva Rio

Um grupo de funcionários do Hospital Municipal de Araucária realizou na manhã desta sexta-feira, 3 de novembro, um protesto em razão da modelagem de contratação proposta pela Viva Rio para as equipes de enfermagem, fisioterapia, assistência social, entre outras com nível universitário que atuam dentro do HMA.

De acordo com esses funcionários, a Viva Rio afirmou que não irá contrata-los com carteira assinada e sim como pessoas jurídicas, sendo essas pessoas sócias de uma empresa a ser aberta para recepcioná-los como sócios.

Caso o modelo proposto pela Viva Rio seja aceito, esses funcionários não teriam direito a direitos trabalhistas como férias, décimo terceiro, licenças médicas, finais de semana remunerados, entre outros.

O Popular procurou a assessoria da Viva Rio para se manifestar sobre o assunto, mas até agora não obteve um retorno.

Procuramos também a Prefeitura de Araucária, que informou que não concorda com a modelagem proposta pela Viva Rio e que pretende resolver a situação ao longo do dia de hoje, já que essas formas de contratação sequer tem previsão no edital que regulamentou o processo seletivo de escolha da gestora do HMA.