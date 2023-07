Fundepar libera obras no Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha

Uma reunião que ocorreu na manhã de segunda-feira (17/07), no Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha, deu partida a uma série de obras e serviços de engenharia que serão executados no Colégio no prazo de 150 dias, com o valor total de R$ 335.000,00.

O contrato prevê adequações gerais e execução do sistema de drenagem, de acordo com projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, e intervenções em espaços específicos da escola como a quadra poliesportiva, cozinha, almoxarifado e salas de aulas.

Na reunião estavam presentes a diretora do Dias da Rocha Sandra Betineli da Costa, representantes da APMF e do Conselho Escolar do colégio, o assistente da Chefia do NRE-AMSUL Élcio Dissenha, o representante da Fundepar engenheiro João Paulo Dlugos e o suplente Sergio Luiz Soto, o representante do setor de edificações do Núcleo Scharlles Bloke, o responsável pela empresa contratada Wilson de Moraes Seixas Junior e o fiscal de contrato engenheiro Jean Duarte Faria.

Segundo a diretora Sandra, durante o período de execução dos serviços será necessária a conscientização dos estudantes, pais e responsáveis sobre possíveis transtornos que poderão ocorrer. “Estas adequações darão caminhos para as futuras solicitações a Fundepar quanto as necessidades e melhoras estruturais do colégio”, destacou a diretora.

Edição n. 1372