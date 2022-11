Funerária e Plano Funeral Santo Anjo proporciona uma despedida digna para seu ente querido

Não é nada fácil lidar com a perda de alguém que amamos. Se não bastasse tanta dor, ainda é preciso tratar de burocracias e decisões importantes sobre velório e sepultamento. É por isso que a escolha da funerária ideal é muito importante, porque a empresa deve oferecer serviços com qualidade para que as famílias tenham todo suporte, orientação e apoio nesse momento tão difícil.

A Funerária e Plano Funeral Santo Anjo trabalha com planos funerais que incluem cemitério, cremação e cerimônia de despedida com violinista, preparação do corpo em laboratório (tanatopraxia), vestimentas, material de convalescença, cerimonial e descontos a partir de convênios com vários comércios do município. “Nossa empresa tem seus sócios e proprietários trabalhando para você e sua família há mais de 40 anos no ramo, prestando serviços com profissionalismo, competência, respeito e sensibilidade”, explica o gerente Jefferson Leal.

Segundo ele, a Santo Anjo tem várias opções de planos, e para conhecê-los, é só fazer uma visita até o escritório da empresa, ou ligar agendando uma visita que um dos funcionários vai até você.

Serviço assistencial

Por mais um ano, a Funerária Santo Anjo foi credenciada pela Prefeitura de Araucária para a realização de funerais assistenciais às famílias de baixa renda do Município. A empresa foi a grande vencedora da licitação municipal e vem executando esse serviço com qualidade, dedicação e competência.

A Funerária e Plano Funeral Santo Anjo está localizada na rua São Vicente de Paulo, 1337, Centro. Os telefones para contato são o (41) 3048 – 8009 e 99844-4111.