A ação de um bandido desastrado deixou um morador de Araucária no prejuízo no último sábado, 4 de outubro. Tudo começou por volta das 10h quando um Uno foi furtado de frente de uma casa na Avenida Manoel Ribas.

Alguns minutos depois o ladrão acabou batendo o carro num poste, isto já na Rua Papa João XXIII. Câmeras de segurança de um condomínio registraram o acidente.

Pelas imagens é possível ver o momento em que o ladrão meia roda bate com o veículo no poste e sai pela janela do carro. Em seguida vários populares vêm até ele para ajudá-lo. As câmeras mostram o bandido perambulando de um lado para o outro e saindo de fininho do local.

Enquanto isso, as pessoas ficam no entorno do carro, analisando a cinemática do acidente. Em seguida, um grupo de populares tira o carro do local e o estaciona do outro lado da rua. Nesse interim uma viatura da Guarda Municipal chega, estaciona, conversa com algumas pessoas e, na sequência, vai embora.

Os proprietários do carro informaram a nossa reportagem que encontraram o veículo algum tempo depois, mas que – além do prejuízo com a batida – algumas ferramentas que estavam no interior do automóvel também foram furtadas.

Até a publicação desta matéria o autor do furto não havia sido identificado. Caso você o conheça, denuncie por meio do telefone 181.

Assista ao vídeo!