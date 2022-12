Fusquinha parado em oficina era produto de furto

Na manhã de domingo (11/12) a Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento preventivo pela Rua Antônio Candido Nascimento, no bairro Fazenda Velha, quando se deparou com um veículo Fusca suspeito, estacionado no pátio de uma oficina. Ao verificar as placas do carro no sistema, a equipe constatou que o mesmo estava com alerta de furto.







O responsável pelo local foi interrogado e alegou que o Fusca era de um cliente. O veículo foi removido à Delegacia de Polícia Civil, para as providências de Polícia Judiciária. A DP investiga o caso.