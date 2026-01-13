Um dos jogadores mais antigos do Araucária Futebol Clube, Walter Ferreira Gomes, 84 anos, o eterno “Jake”, faleceu nesta terça-feira, 13 de janeiro.

Jake defendeu o time nas décadas de 60 e 70, e também jogou nas antigas equipes da SOBA e do Columbia, entre outras. Também foi funcionário público e muitos acreditam que ele tenha sido o primeiro empregado da Copel no Município. Antes de ocupar cargos públicos, Jake também foi um dos primeiros padeiros de Araucária, nos anos 60 trabalhava na Panificadora Rosalia, que ficava em frente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus. “Era um homem trabalhador, comunicativo, alegre, sempre disposto para qualquer tipo de ação, foi um marido e pai maravilhoso, e um amigo que todos gostavam de ter por perto”, destacou Terezinha Poly, em sua página no Facebook.

Segundo ela, o ex-jogador estava com a saúde bastante fragilizada, e em 2025 perdeu a esposa, o que o deixou ainda mais abalado. “Hoje nosso amigo descansou, foi ao encontro da sua querida Irene. Jake deixa filhos e centenas de amigos. Descanse em paz querido amigo, que Deus receba sua alma gentil e alegre com um infinito amor”, declarou Terezinha.

Jake chegou a tratar um câncer há algum tempo, mas se recuperou, sendo que a causa da morte foi mesmo uma embolia pulmonar.

O atual presidente do Araucária FC, Edgar Huttner, também lamentou a morte do ex-jogador. “Fica aqui os nossos mais sinceros sentimentos em nome do Clube, para a toda a família e amigos do nosso querido Jake”, disse.

Jake será velado na capela mortuária do Cemitério Central a partir das 8h desta quarta-feira (14).