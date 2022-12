Futebol e alegria marcaram festa de encerramento das atividades do Jatobá FC

O encerramento das atividades dos times de base do Jatobá FC aconteceu no sábado (17/12), durante uma grande festa, marcada por muito futebol e alegria. Além do jogo entre as equipes do sub11 e sub13, as crianças e jovens ganharam um delicioso lanche, com cachorro-quente e refrigerantes. O amistoso era pra ser contra as equipes de base do Vitória Régia, porém o adversário não pode comparecer no dia do evento.







“Dividimos nossas equipes do sub11 e sub13 e formamos dois times, eles jogaram contra si. Foi um dia animado, nossos atletas se divertiram muito. Ano que vem estaremos de volta, com todas as nossas atividades e focados nos campeonatos”, disse Luiz Tavares, um dos diretores do clube.