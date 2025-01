Gabinete do Prefeito no HMA já funciona a todo vapor

“Neste primeiro dia já teve bastante movimento, e o pessoal viu com bons olhos a nossa presença ali no hospital”

No dia seguinte à instalação, na última sexta-feira (03), o Gabinete do Prefeito no Hospital Municipal de Araucária (HMA) já estava funcionando a todo vapor. Ainda pela manhã o prefeito Gustavo Botogoski recebeu vários cidadãos que estiveram na instituição e quiseram conversar com o mandatário. E só na parte da tarde foram 20 atendimentos, com demandas das mais diversas. As principais reclamações foram sobre a demora para a realização de cirurgias e exames, mas o gabinete também recebeu queixas sobre o número de funcionários e sobre a infraestrutura do HMA.

O primeiro araucariense a ser recebido no Gabinete do Prefeito no HMA foi Eduardo Kulla, 50 anos, que trabalha com compensados. Ele levou a esposa Dilete Teixeira Kulla, de 54 anos, ao hospital, para fazer exames no tornozelo que fraturou em uma queda em casa.

Eles elogiaram o atendimento recebido no HMA e também o Gabinete do Prefeito: “Muito bom ele estar aqui, vai estar sempre a par do que está acontecendo no hospital. Sempre tinha muita reclamação, com ele aqui acho que vai melhorar”, comentou Dilete.

“Achei bom ele estar aqui. Ele disse que vai melhorar a saúde, diminuir a fila de espera para exames e para o Centro de Especialidades, acho que vai resolver”, completou o marido.

Na sequência o prefeito Gustavo recebeu outro casal, que foi ao hospital especialmente para conhecer o gabinete e conversar com ele. “Fomos muito bem atendidos. A ideia é muito boa, dá mais oportunidade para a população falar com ele”, disse José dos Santos, de 67 anos.

“Esperamos muito por este momento. Já passamos por alguns apuros aqui. Ele deu muita atenção para a gente, ele fica ali e não tem o que tire. Até tentamos agilizar para ele poder atender outras pessoas, mas enquanto ele não ouve tudo ele não sai, foi muito rápido e atencioso”, acrescentou Maria Eneida da Silva, que o acompanhava.

Primeiro ato

A transferência temporária do seu gabinete do Paço Municipal para o contêiner instalado no estacionamento do HMA foi objeto do primeiro decreto assinado pelo prefeito Botogoski ainda na cerimônia de posse, no dia 1.º de janeiro – quando foi ovacionado pela plateia.

“Me comprometi com a população de Araucária em instalar o gabinete do prefeito dentro do Hospital Municipal, para acompanhar de perto a situação. A gente gasta mais de R$ 6 milhões por mês para manter o HMA, logo temos que garantir que o atendimento seja proporcional ao investimento”, explicou o prefeito.

Ele teve uma avaliação positiva sobre o primeiro dia de funcionamento do gabinete: “Foi positivo, neste primeiro dia já teve bastante movimento, e o pessoal viu com bons olhos a nossa presença ali no hospital. A população reconheceu que estamos empenhados e interessados em resolver a questão da saúde pública na cidade de Araucária”, destacou.

Entre as principais demandas endereçadas ao prefeito estavam a precariedade da estrutura do hospital: “Está muito comprometido, mobiliário velho, cadeiras quebradas, boa parte dos pedidos giraram em torno da melhoria das instalações, além da demora em algumas cirurgias e exames”, enumerou o prefeito.

O prefeito Gustavo Botogoski deve atender no Gabinete do Hospital principalmente na parte da manhã, mas sempre vai haver um funcionário à disposição do público. Por enquanto, o Gabinete do Prefeito no HMA funciona de segunda a sexta-feira, no mesmo horário do expediente na Prefeitura: das 8 às 12h, e das 13h às 17h. “Mas a ideia é abrir também no fim de semana”, adiantou o prefeito.

A estrutura vai permanecer montada no hospital “enquanto for necessário”, segundo o prefeito: “Vai ficar ali até a gente resolver a questão do HMA. Até que ele esteja sendo gerido da forma que imaginamos”, concluiu.