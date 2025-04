Gabriela arremata o bronze no Circuito Paranaense de Esgrima Juvenil

A esgrimista Gabriela Moraes mostra que não há limites para ser atleta e brilhar. São muitos títulos já conquistados e a galeria só aumenta. Nos dias 5 e 6 de abril ela participou da 1ª etapa do Circuito Paranaense de Esgrima 2025 e conquistou uma medalha de bronze na categoria juvenil Espada, resultado que a manteve em 2º lugar no ranking estadual. A competição aconteceu no campus da UTFPR – Neoville, na Cidade Industrial de Curitiba.

Após a etapa classificatória, onde teve um desempenho médio, Gabriela reajustou-se tecnicamente para a final, e conseguiu subir no pódio. No próximo dia 24 de abril a atleta embarca para Porto Alegre, onde irá disputar uma etapa nacional na categoria principal. A competição ocorrerá entres os dias 25 a 27, no Clube Grêmio Naútico União.

Edição n.º 1460.